Nascida em Votuporanga (SP), a especialista ressalta a importância de se manter as medidas de segurança juntamente com a vacinação. ‘Espero que vocês aí no Brasil consigam logo receber a vacina’.

“Tenho realizado pesquisas cientificas na área de virologia, mais especificamente com o coronavírus, tentando entender como funciona a resposta inume do indivíduo, como outras infecções respiratórias podem impactar a sintomatologia da Covid-19.”

Os Estados Unidos começaram a vacinar a população em 14 de dezembro de 2020, após a aprovação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), no dia 13.

Na análise do centro, a vacina desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech apresentou alta eficácia em todas as faixas de idade, sexo, raça e etnia.

O imunizante precisa ser armazenado a uma temperatura de -70ºC, motivo apontado como um problema por especialistas, e é pioneiro no uso da tecnologia mRNA, método que usa parte do material genético do vírus para estimular o corpo a produzir defesa contra o Sars-Cov-2, causador do novo coronavírus.