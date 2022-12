Votuporanga registra 120 mm de chuva durante a noite e previsão é que continue

A chuva intensa em Votuporanga e região desde a noite de ontem (3) provocou estragos em vários pontos. O acúmulo da água fez o reservatório municipal da SAEV transbordar nesta manhã (4). A autarquia informa que não há risco de falta de água.

Porém, bairros na região Oeste, como Carobeiras e Boa Vista, podem sofrer baixa pressão na rede de água por conta do rompimento de uma adutora no viaduto sobre a rodovia Péricles Belini, no acesso ao bairro Pacaembu.

Também foram registradas mais de 10 ocorrências de inundações. Bombeiros e Defesa Civil estão nas ruas, mas não há desabrigados nem vítimas.

VAI CONTINUAR

Votuporanga registrou 120 mm de chuva durante a noite e a previsão é que continue amanhã, quando estão previstos mais de 29 mm. votutudo