Vereadores realizam visita técnica na Estação de Tratamento de Esgoto de Votuporanga

A manhã desta quinta-feira, dia 29, foi marcada pela visita técnica realizada pelos vereadores de Votuporanga na Estação de Tratamento de Esgoto do município. Localizada em uma área rural na divisa entre Votuporanga e Valentim Gentil, a ETE trata 100% do esgoto do município, contribuindo sobremaneira para a qualidade do meio-ambiente. A comitiva de vereadores foi liderada pelo presidente da Câmara Municipal – Serginho da Farmácia foi recebida pelo diretor-superintendente da Saev Ambiental, Alberto Casali e sua equipe de engenheiros.

A visita faz parte de uma ação da Casa de Leis, em que consiste levar os parlamentares aos diversos órgãos públicos e departamentos municipais.

Os vereadores puderam ver de perto toda a estrutura da ETE.

O Sistema

O complexo para o tratamento de esgotos de Votuporanga foi construído seguindo o sistema australiano, um dos mais modernos do mundo.

Um amplo estudo de engenharia foi realizado para que fosse escolhida a melhor área para instalação da ETE.

O objetivo era encontrar um local onde os emissários pudessem levar o esgoto por meio da gravidade, não precisando de energia. E isso foi feito.

Foram construídos 7 km de emissários, ligados a outros 7 km, ou seja, 14 km distanciam a ETE da área urbana de Votuporanga.

O esgoto parte da rede coletora ligada a todas as residências, comércios e indústrias da cidade e segue até a ETE por meio da gravidade. Todo o processo de tratamento utiliza o mínimo de energia.

O efluente percorre um trajeto de 14 km de emissários (instalados na zona rural da cidade) até chegar à caixa de areia ao lado das lagoas, onde começa o processo de tratamento. Este sistema é bem econômico e eficiente, pois utiliza somente a força gravitacional, sem necessidade de bombas ou geradores, que consumiriam energia elétrica.

Para a obra, foram desapropriados 33 alqueires, deste total, 11 alqueires são de área de construção, o equivalente a 30 campos de futebol.

São quatro lagoas (duas anaeróbias e duas facultativas), sendo as duas maiores de oito quarteirões de extensão.

COMO O ESGOTO É TRATADO

Captação

O esgoto de Votuporanga é direcionado para a ETE por meio de emissários de um metro de diâmetro, num trajeto de 14 Km. Este sistema é bem econômico e eficiente, pois utiliza somente a força da gravitacional, sem necessidade de bombas ou geradores, que consumiriam energia elétrica.

Filtragem

Quando chega a uma estação de tratamento, o esgoto passa imediatamente por filtros formados por grades e caixas de areia, que retiram os resíduos sólidos.

Tratamento anaeróbico

Depois de filtrado, o esgoto é depositado durante quatro dias numa Lagoa Anaeróbica, na qual cerca de 50% das impurezas já são separadas da agua.

Lagoa facultativa

Depois de passar pela Lagoa Anaeróbica o esgoto então, é encaminhado para uma segunda lagoa, na qual ficarão retido por sete dias.

Tratamento finalizado

Após o tratamento, o resultado final é água limpa e tratada que irá voltar para a natureza. O processo garante a despoluição do córrego e devolve vida ao meio ambiente.

Localização ETE

O complexo foi construí­do no limite da divisa entre Votuporanga, Valentim Gentil e Parisi.