Diretoria da Santa Casa participa de lançamento de novo programa estadual

Provedor Luiz Fernando Góes Liévana estava acompanhado do vice, Carlos Roberto de Biazi e do diretor Marcos Antônio Garcia e do administrador Angelo Jabur Bimbato; eles visitaram o presidente da Alesp

A Santa Casa de Votuporanga marcou presença no lançamento do programa “Mais Santas Casas” nesta quinta-feira (30/9), o maior da história do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de São Paulo para auxílio financeiro às Santas Casas e hospitais filantrópicos. O evento foi realizado no Palácio dos Bandeirantes e contou com diversas autoridades como governador João Doria; o vice Rodrigo Garcia; o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn; o presidente da Fehosp, Edson Rogatti; do presidente da CMB (Confederação das Santas Casas de Misericórdias do Brasil), Mirócles Veras e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Carlão Pignatari.

Participaram da cerimônia o provedor da Instituição votuporanguense, Luiz Fernando Góes Liévana; o vice-provedor Carlos Roberto de Biazi; o diretor Marcos Antônio Garcia e o administrador Angelo Jabur Bimbato.

Serão destinados R$ 1,2 bilhão por ano para apoiar estas unidades no custeio da prestação dos serviços SUS. A Santa Casa de Votuporanga receberá um reajuste nos recursos, o que poderá contribuir ainda mais com o atendimento. “Cerca de 70% dos nossos atendimentos são via SUS e recebemos valores bem abaixo do mercado, devido a defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde. Este programa veio nos ajudar neste desequilíbrio entre o valor real do serviço e quanto que nos é repassado. Sem dúvidas, uma iniciativa que vai salvar milhares de vidas”, frisou o provedor Luiz Fernando.

“Mais Santas Casas”

O “Mais Santas Casas” ampliará em 25% os recursos já destinados anualmente por meio de convênios, chegando a mais de R$ 250 milhões extras neste tipo de auxílio financeiro e passará a alcançar 333 entidades, número 2,5 vezes maior que o de beneficiados até então – eram 130 conveniadas pelos programas pré-existentes.

Os recursos serão utilizados no custeio de consultas, cirurgias e atendimentos de urgência e emergência. O programa conta com indicadores de monitoramento e avaliação que serão periodicamente acompanhados pelas equipes técnicas da Secretaria de Estado da Saúde.

Projeto Energia Limpa

Na ocasião, também foi anunciada uma nova linha de crédito, da ordem de R$ 300 milhões, voltada exclusivamente ao financiamento da aquisição de sistemas e equipamentos de energia solar fotovoltaica para estes estabelecimentos de Saúde: projeto Energia Limpa.

Com a nova linha de crédito do Desenvolve SP – O Banco do Empreendedor, do Governo do Estado, será possível às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos financiar a compra e instalação de equipamentos para produção de energia renovável, como placas solares, sistemas fotovoltaicos e outros relacionados. O financiamento pode cobrir até 100% da implementação, sem juros, com prazo de pagamento em até seis anos e carência de 12 meses. Um aporte que vai garantir que os adimplentes tenham a parcela fixa dos juros totalmente subsidiada, e arquem somente com a Selic.

O grande benefício para estes estabelecimentos de saúde é que o investimento em energia solar fotovoltaica oferece retorno em curto prazo, já que a implantação é fácil e rápida e o valor economizado em energia cobre o pagamento do financiamento. Depois disso, obtém-se significativa economia de recursos, que poderão ser direcionados ao fortalecimento de sua capacidade de atendimento.

Visita à Alesp

A diretoria também esteve no gabinete do presidente da Alesp, Carlão Pignatari. Em reunião, eles agradeceram o empenho do parlamentar nas pautas relativas à Instituição, sempre pensando nos pacientes. “Conversamos sobre o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) e outros projetos. Não temos dúvidas de que Carlão nos auxiliará, com toda sua força política e representatividade”, disse o provedor.

Carlão é um grande defensor da saúde pública, reivindicando diversos pleitos do Hospital. “Ele é o deputado da cidade e região, sempre atento às necessidades da Santa Casa. É o nosso contato junto ao Governo do Estado, visando sempre benefícios para os pacientes. Prova disso são os novos programas “Mais Santas Casas” e “Energia Limpa”, que contaram com o intermédio do parlamentar. Nos atende prontamente e é nosso gabinete em São Paulo, contribuindo para o crescimento de nossa entidade”, afirmou Luiz Fernando.