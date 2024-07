As escolas estaduais de Votuporanga receberam um impulso para a volta às aulas neste segundo semestre. O Governo de São Paulo, por meio do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), transferiu recursos diretamente para as contas das instituições de ensino.

Cada escola possui autonomia para destinar os recursos do PDDE conforme suas necessidades específicas. A verba pode ser utilizada para manutenção, reparos e aquisição de materiais de uso cotidiano. A direção escolar, juntamente com a APM, tem a liberdade para decidir como aplicar o dinheiro, garantindo um ambiente propício para o aprendizado e a convivência.

As aulas do segundo semestre terão início no dia 29 de julho, e os recursos chegam em um momento crucial para preparar as escolas para receber os estudantes.