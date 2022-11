São sete cursos nas áreas de gestão e negócios, meio ambiente, educação e tecnologia da informação

O Senac São José do Rio Preto está com inscrições abertas até o dia 1 de março de 2023 para sete cursos de pós-graduação nas áreas de gestão e negócios, meio ambiente, educação e tecnologia da informação. O programa desta modalidade de ensino tem isenção da taxa de matrícula e conta com uma política de desconto que pode chegar a 50%.Se especializar em uma área é um diferencial para a carreira, proporcionando melhores chances de empregos e remuneração. Profissionais que possuem pós-graduação ganham acima de R$ 4.000. Um saldo de 150% a 255% maior em relação àqueles que possuem somente a graduação. É o que revela a última pesquisa do Instituto Semesp , divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em julho.Reconhecida por formar profissionais com competências e habilidades para atuar no mercado, o Senac São José do Rio Preto oferece os seguintes cursos de pós-graduação: Controladoria e Finanças; Gerenciamento de Projetos – práticas do PMI; Gestão Ambiental; Gestão de Negócios; Inteligência Artificial; Inteligência de Mercado; Jogos e Gamificação na Educação. Murillo Michel, gerente do Senac São José do Rio Preto, ressalta que as especializações são focadas nas demandas atuais do mercado de trabalho e um corpo docente especializado. “A busca por inserção profissional está cada vez mais acirrada e o mercado mais competitivo. Pensando nisso, o objetivo do Senac é desenvolver conhecimento com base teórica e prática, possibilitando uma formação profissional de excelência”, ressalta.Para ter acesso ao desconto de 50%, o estudante deve ter cursado ou estar fazendo algum curso técnico da unidade; ter concluído o Ensino Médio Técnico ou a graduação presencial ou EAD; ser proprietário ou trabalhar em empresa que atua no setor do comércio. Neste último caso, o desconto vale também para dependentes.Já para desconto de 20%, tem direito quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), concluiu a graduação na rede pública de ensino, fez algum curso livre, de pós-graduação ou extensão no Senac ou participou de evento no Senac.As inscrições são feitas pelo portal https://www.sp.senac.br/senac-sao-jose-do-rio-preto/pos-graduacao . É preciso fazer o login; caso não tenha, fazer o cadastro, preencher os dados do formulário de inscrição. Depois disso, a coordenação do curso entrará em contato e fará orientações necessárias para finalização da matrícula.