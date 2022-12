Votuporanga recebe prêmio e é considerada uma das Capitais Culturais do Estado de São Paulo

Município figurou entre as 21 cidades contempladas no Estado, e foi o único representante da região Noroeste Paulista.

Votuporanga recebeu o prêmio de Capital Cultural do Estado de São Paulo em evento realizado pelo Governo do Estado na noite de quarta-feira (14.dez), no Teatro Sérgio Cardoso, na capital. A secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva, participou da cerimônia de Premiações da Cultura de São Paulo 2021/2022, e recebeu o troféu das mãos do Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão.

Janaina estava acompanhada do assessor de Gabinete da Secretaria, Ormélio Caporalini Filho. O presidente da Alesp e deputado estadual Carlão Pignatari também participou da cerimônia, assim como o secretário executivo da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Frederico Mascarenhas; e a secretária da Cultura do Município de São Paulo, Aline Torres.

Criado em 2019, o Prêmio Capital Cultural do Estado de São Paulo tem o objetivo de reconhecer e valorizar as Prefeituras que mais investem em arte, cultura e economia criativa, considerando diversos critérios. A seleção é realizada através de uma chamada pública e integra o programa Juntos pela Cultura. Além do troféu, as Prefeituras com projetos selecionados recebem recursos para a realização da edição da Virada SP, que em Votuporanga foi promovida nos dias 26 e 27 de novembro.

Junto com Votuporanga, outras 20 cidades paulistas foram contempladas com o prêmio, no entanto, da região noroeste de São Paulo, apenas Votuporanga recebeu a honraria. “É um orgulho estarmos entre este seleto grupo de municípios considerados pelo Estado como cidades que valorizam e investem em cultura e economia criativa. Isso nos orgulha e nos motiva para seguirmos com nossos projetos”, disse a secretária da Cultura, Janaina Silva. Outro votuporanguense que também participou da noite de premiações foi o artista Edgar Andreatta, que junto de Wanderson Sereni, foi finalista da categoria Cultura Urbana, pelo Prêmio Governo do Estado para as Artes. O projeto finalista foi o conjunto atividades do Coletivo ASL/Arte Sem Limite, realizado pelos artistas em Votuporanga e outras cidades da região.

Além de premiar os destaques de 15 categorias distintas, o Governo do Estado também entregou as medalhas Mário de Andrade, Tarsila do Amaral e Medalha Mérito Museológico Waldisa Rússio Camargo Guarnieri para personalidades da Cultura e Economia Criativa que foram elementos importantes do cenário cultural entre 2021 e 2022, assim como os vencedores do Prêmio São Paulo de Literatura que foram homenageados durante a cerimônia de premiação.

Houve, ainda, homenagens para grandes nomes do cenário cultural brasileiro que faleceram recentemente, entre elas: as cantoras Gal Costa e Elza Soares, o ator, cantor, compositor e apresentador da TV Cultura Rolando Boldrin, o produtor cultural Sérgio Ajzenberg, o ex-diretor do Museu Afro-Brasil, Emanoel Araújo, e o jornalista Jorge da Cunha Lima, além do arquiteto Ruy Ohtake.