Votuporanga recebe FÉstival, evento gratuito voltado às culturas cristãs, no dia 7 de dezembro

Além de grandes nomes da música do segmento, festival oferece atividades para o público infantil e um espaço voltado à experiência sensorial da fé



Acontece no dia 7 de dezembro, sábado, em Votuporanga, mais uma edição do FÉstival, evento voltado às expressões da cultura cristã. O festival, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, correalizado pela Prefeitura Municipal de Votuporanga, conta com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte. O FÉstival acontece na Concha Acústica, a partir das 16h, e a entrada é gratuita.





A programação musical conta com Marcados, grupo de pagode com mais de 15 anos de atividades, a cantora e compositora Nicoli Francini, junto do também cantor e compositor, além de produtor musical, Ebert Bispo, a cantora Sarah Farias, com carreira iniciada em 1998, e Ton Carfi, cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista, que bebe da fonte do gospel e do R&B.



“O FÉstival é uma celebração das expressões da cultura cristã, reunindo talentos e promovendo um ambiente de acolhimento. Estamos muito felizes em levar essa iniciativa a Votuporanga, conectando pessoas por meio da música e da arte. Acreditamos que a cultura tem o poder de transformar vidas e de fortalecer nossa comunidade”, destaca Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.



Além dos shows, o FÉstival traz outras atividades culturais em sua programação, com recreação para as crianças, e um espaço voltado para a experiência da fé por meio da estética, com uma árvore cenográfica que traz como frutos mensagens inspiradas pela espiritualidade.



“É com grande alegria que recebemos a notícia que Votuporanga será palco de mais um grande evento. O FÉstival proporcionará mais um momento de lazer e cultura para os votuporaguenses e os moradores de toda a região, além de valorizar os artistas da cultura gospel e ser mais um grande exemplo de como a cultura e a arte conectam as pessoas. A nossa cidade está sempre de braços abertos para receber esses projetos, com uma infraestrutura pensada em garantir uma boa experiência para o público”, destacou o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba.





O FÉstival



Voltado para as expressões culturais cristãs, o FÉstival teve sua primeira edição em 2023, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Para o ano de 2024, o evento foi expandido, com edições em Santa Bárbara d’Oeste, em abril, e em Guaratinguetá, em julho, além do espaço FÉstival Kids, com atividades voltadas para as crianças, no evento Summer Beats, que aconteceu em São Paulo no mês de setembro.



Sobre a Amigos da Arte



A Associação Paulista dos Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão de chamadas públicas, do Teatro Sérgio Cardoso, e do Teatro de Araras, além do Mundo do Circo SP, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004.

Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 19 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.