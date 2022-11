Economia Criativa: Prefeitura e Poiesis oferecem oficina para elaboração de projetos culturais

Ao final dos encontros os participantes estarão aptos a elaborar seu projeto cultural e impulsionar seu negócio criativo

Na próxima semana, a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Poiesis e Oficinas Culturais, oferece o workshop “Elaboração e Gestão de Projetos Culturais e Negócios Criativos”. A formação gratuita será nos dias 7, 8 e 9 de novembro, de segunda a quarta-feira, das 19h às 22 horas, voltada para agentes culturais, programadores artísticos, grupos e companhias de arte e cultura, gestores de cultura e artistas em geral.

O workshop tem como intenção orientar os participantes para o desenvolvimento de projetos culturais e negócios criativos, alinhados ao seu fazer já em prática. Ao final dos encontros os participantes estarão aptos a elaborar seu projeto cultural e impulsionar seu negócio criativo partindo de suas experiências individuais e em conformidade às leis e programas de incentivo à cultura.

A oficina será promovida no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura. As vagas são limitadas a 25 participantes que devem ter idade acima de 16 anos. Uma segunda turma do mesmo curso será oferecida, no entanto, nos dias 4 e 5 de fevereiro do ano que vem. Informações e inscrições pelo telefone (17) 3405-9670.

Currículo do coordenador

O workshop tem como coordenação Junior Cecon, formado em Administração com especialização em Gestão Cultural. Desde 1996 atua no setor cultural, onde desenvolve atividades como idealizador, produtor, coordenador e diretor executivo para projetos culturais na área das artes cênicas, nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Bahia. Também atua na área de formação tendo desenvolvido trabalhos junto ao Programa de Capacitação em Gestão Cultural e Empreendimentos Criativos – MinC/SENAC-DF e do Programa de Capacitação de Gestores Culturais do Centro-Oeste MinC/UnB, além de ministrar oficinas de Produção Cultural. Já participou de intercâmbios internacionais visando a internacionalização da cultura brasileira, como o Micsul 2016 (Bogotá-Colômbia); Santiago a Mil 2015 (Santiago-Chile); 4º Kugoma (2013 – Maputo/Moçambique) e Platform 11+ (2010 – Lisboa/Portugal).