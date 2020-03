Semanalmente, o programa promoverá um bate-papo aberto ao público com alguns oficineiros do projeto no canal do Youtube do MIS logo após a exibição de um filme para inscritos das cidades parceiras do projeto. Serão 50 vagas e a classificação indicativa do filme é 12 anos.

Em parceria com a Pandora filmes, neste sábado, às 18h, acontece um bate-papo sobre o filme “Olmo e a gaivota” (dir. Petra Costa e Lea Glob, Brasil, 2014) com Vanise Carneiro (atriz, diretora, educadora, preparadora de elenco e pesquisadora em cinema) e Bruno Cucio (produtor e professor de cinema), com a participação especial de Petra Costa (cineasta indicada ao Oscar).

Essa ação integra a campanha “Cultura em Casa”, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Para assistir a sessão do filme é necessário preencher a ficha de inscrição, por meio da página do evento do site do MIS: https://www.mis-sp.org.br/ programacao/e66c299a-e7b9- 4f27-8f8a-4a0ce8f63b58/ pontosmisemcasa-olmo-e-a- gaivota

Já o bate papo será ao vivo após o filme, às 18h, nesse canal: https://www.youtube.com/ channel/ UCBjLmno30rL8nBXC11rl5-A

SOBRE O #MISEMCASA

A campanha #misemcasa traz conteúdos em diferentes formatos em todas as plataformas digitais do MIS. A ação acontece em conjunto com o #Culturaemcasa, desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por conta da orientação do Centro de Contingência do Covid-19 – que determinou que os equipamentos culturais do Governo do Estado de São Paulo tenham o seu funcionamento suspenso por até 30 dias a partir de 17 de março.