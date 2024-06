Votuporanga mais uma vez no pódio do atletismo paralímpico brasileiro

Flavia Braga Chaves, Flavinha como é chamada por toda equipe conquistou no último dia 08/06, a medalha de ouro na prova de arremesso de peso, classe F54, com a excelente marca de 5.99m, na 2ª Fase Nacional de Atletismo Paralímpico Circuito Loterias Caixa 2024, realizada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, onde conquistou sua melhor marca pessoal. Seu técnico Carlos Alberto Maranho (Prof.º Cacau), está muito satisfeito e orgulhoso pelo resultado da atleta.

Cacau diz que:” Flávia é merecedora e tem uma carreira brilhante pela frente”, tendo muito a crescer ainda no atletismo paralímpico por ter pouco tempo de treinamento, ficando atrás somente das melhores atletas do país, Poliana Fatima de Sousa e Elizabeth Gomes, atual campeã e recordista mundial e paralímpica. Toda conquista de Flavinha vem de muito trabalho, treinamento duro, perseverança e comprometimento.

A atleta assim como os demais da equipe faz sua preparação física na academia da Unifev, principal parceira da secretaria de esportes de Votuporanga, com o Prof.º Roberto Fernandes que vem realizando um excelente trabalho.

Agradecimento especial ao prefeito Jorge Seba e Marcelo Stringari, secretário de esportes, pelo total apoio.

