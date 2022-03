Secretaria de Esportes anuncia retomada de atividades para a terceira idade no Parque Aquático Saverio Maranho

Entre as modalidades oferecidas estão alongamento/pilates, tênis de mesa, buraco, dama, xadrez e dominó

A partir desta segunda-feira (28/3), a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga retoma algumas atividades de lazer e convivência para pessoas com idade acima de 60 anos. Entre as modalidades que serão oferecidas no Parque Aquático “Saverio Maranho” estão alongamento/pilates, tênis de mesa, buraco, dama, xadrez e dominó.

As aulas de alongamento e pilates serão oferecidas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 10h. As demais modalidades estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Interessados podem ligar no 3426-1200 para inscrição e mais informações. O Parque Aquático “Saverio Maranho” fica na Av. Pref. Mário Pozzobon, 3374, em frente à Arena Plínio Marin.

Hidroginástica

Para quem gosta de atividades aquáticas, a Secretaria de Esportes e Lazer disponibiliza também as aulas de hidroginástica no Complexo Esportivo “Victor Hugo”. As aulas ocorrem de terça a sexta em diversos horários, desde às 8h até às 19h10.

Para mais informações, o telefone do Complexo Esportivo “Victor Hugo” é o (17) 3406-1774. O Complexo está localizado na rua das Aroeiras, nº 4460, ao lado do CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”.