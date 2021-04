As doses de vacina destinadas a esse público chegaram na manhã desta segunda possibilitando a ampliação da campanha. Em Votuporanga, cerca de mil pessoas fazem parte desta faixa etária, segundo estimativa do Estado.

As vacinas estão disponíveis em todas as unidades e também pelo sistema drive-thru na Unidade de Saúde da Família “Carmem Martin Maria Morettin” (Paineiras) e Consultório Municipal “Martiniano Salgado” (Pro-Povo) até sexta-feira, das 8h às 16h. A partir de segunda-feira (26/4), a vacinação contra a Covid-19 será transferida para os quatro postos volantes estruturados pela Secretaria da Saúde: Associação Antialcoólica (Chácara das Paineiras), Polo da UAB – Universidade Aberta do Brasil (Vila Muniz), Centro de Convivência do Idoso (Vila Paes) e Capela Santo Expedito (Colinas).

Para receber a vacina, as pessoas devem apresentar documento de identificação com foto, CPF, cartão SUS (Sistema Único de Saúde) e comprovante de endereço. Para tomar a segunda dose também é obrigatória a apresentação do cartão de comprovação da primeira dose.

Vacina contra a fome

Importante ressaltar que Votuporanga aderiu à campanha “Vacina Contra a Fome”, proposta pelo Governo do Estado. Portanto, quem for se vacinar, pode colaborar com as famílias que mais precisam doando caixinha de leite. O Fundo Social de Solidariedade repassa as arrecadações para entidades que cuidam dessas famílias em Votuporanga.