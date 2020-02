Itália isola cidades atingidas pelo coronavírus, e Irã anuncia que teve 12 mortos pela infecção

Há 43 locais onde há restrições à entrada e saída, e quem infringir a proibição poderá enfrentar penas que chegam a três meses de prisão.

Ao menos 190 pessoas no norte da Itália foram diagnosticadas com o vírus, e cinco morreram, incluindo uma mulher de 84 anos que faleceu na madrugada desta segunda (24) em Bergamo.

As autoridades ainda não conseguiram identificar a origem do contágio. Nesta segunda (23), a epidemia já atinge mais de seis regiões.

As autoridades da Itália cancelaram jogos de futebol e fecharam escolas. Apresentações teatrais e até mesmo o carnaval de Veneza foram cancelados. Ao mesmo tempo, o governo tenta explicar que a taxa de mortalidade do vírus é relativamente baixa, se comparada com as gripes sazonais.

Quatro das vítimas até agora eram idosos, e dois deles já tinham outras doenças sérias.

Virologista em rede nacional

A virologista Ilaria Capua, da Universidade da Flórida, afirmou na TV pública italiana que o alto número de infecções no país se dá porque o governo está ativamente procurando os casos.

Mais de 3.000 pessoas passaram por testes, a maioria delas tiveram contato direto com os infectados.

“Provavelmente quanto mais procuramos, mais encontramos”, disse Capua. A maioria dos casos não deve exibir nem mesmo uma visita de um médico, e os números na Itália são parecidos com os de outros países europeus, ela afirmou.

A Itália, no entanto, isolou uma dúzia de cidades no norte do país onde foram identificados mais de cem casos.

Na segunda-feira (24), os policiais que trabalhavam nos pontos de controle usavam máscaras.