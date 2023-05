Votuporanga inaugura Policlínica “Marlene Flaitt Pignatari” nesta segunda-feira

A unidade de saúde, construída próximo ao SAMU, UPA e Santa Casa, recebeu pouco mais de R$ 1,5 milhão de investimentos, sendo R$ 1,2 milhão do Ministério da Saúde.

Votuporanga/SP inaugura às 8h, desta segunda-feira (8.mai), a Policlínica “Marlene Flaitt Pignatari”, na Rua Antônio Murasse, no Residencial Parque Saúde, próximo a UPA, SAMU e Santa Casa. A nova unidade de saúde prestará atendimento dos programas Saúde da Mulher, Melhor em Casa, além de serviços de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, entre outros.

A Unidade foi construída em um terreno de 1.358,40 m² e contou com investimento de R$1,5 milhão, sendo R$ 1,2 milhão de recursos do Ministério da Saúde, por meio do então deputado federal Rodrigo Garcia.

A cerimônia de inauguração deve contar com a presença de autoridades municipais e regionais, dentre elas, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) – filho da patrona, homenageada que dará nome a unidade – por iniciativa do vereador Mehde Meidão (União Brasil) e aprovada em 2020 pela Câmara Municipal.

A homenageada

Marlene Apparecida Flaitt Pignatari nasceu no dia 23 de setembro de 1935, na cidade de Ribeirão Bonito/SP. Filha de Milton Flaitt e Maria de Lourdes Teixeira Flaitt. Mudou-se para Votuporanga no ano de 1943, no dia 13 de julho de 1958 casou-se com o empresário e produtor rural Miguel Raul Pignatari. Juntos, formaram uma família com cinco filhos, Carlos Eduardo Pignatari, Sandra Maria Pignatari, Marlene Cristina Pignatari Meneghel Cecchini, Miguel Raul Pignatari Junior e André Luiz Pignatari, além de 11 netos e dois bisnetos.

Foi professora do ensino fundamental em Votuporanga por mais de 25 anos. Depois de aposentada, dedicou-se integralmente aos projetos desenvolvidos pelo Centro Espírita Emanuel e da Creche Lar Irmã Elvira; bordados que ela fazia eram vendidos nos bazares para arrecadar fundos. Dona Marlene faleceu no dia 25 de dezembro de 2017, deixando grande saudade entre seus familiares e amigos.

“Por ter sido uma professora de muito destaque, pelo seu lindo trabalho assistencial, por ser mãe, esposa dedicada e pelos relevantes serviços comunitários realizados em Votuporanga, é que prestamos essa justa homenagem perpetuando o nome da senhora Marlene Flaitt Pignatari na Policlínica Municipal de Votuporanga”, destacou Meidão, ao apresentar o projeto que denominou o nome da policlínica.