Com a diminuição da procura, os atendimentos retornam para as Unidades de Saúde, o Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon” e a UPA.

O Ambulatório de Dengue que a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga instalou provisoriamente no Consultório Municipal “Josephina Pirotello Pesciotto”, conhecido como Dona Nina, ao lado do Hospital do Pozzobon, encerrará os atendimentos neste domingo (30.jun).

Desde março, quando iniciou funcionamento em horário especial, todos os dias, das 7h à meia-noite, o Ambulatório atendeu mais de 15 mil pessoas, no entanto, este número reduziu para metade no último mês, o que permitiu a desativação.

Com a diminuição da procura e desativação do Ambulatório, a partir de segunda-feira (1º), os atendimentos retornam para as Unidades de Saúde, o Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon” e a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas “Dr. Diorandi Figueira da Costa” (UPA).

A partir da terça-feira (2), os pacientes que pertencem ao Consultório “Dona Nina” e que estavam sendo atendidos no Consultório Municipal “Daniele Cristine Lamana”, no bairro Parque das Nações, podem retornar para sua Unidade de origem.

“É importante ressaltar que, embora a procura por atendimentos no Ambulatório de Dengue tenha diminuído, Votuporanga ainda registra um alto número de casos de pacientes acometidos pela doença, registrando até o momento nove óbitos. Todos os cuidados de prevenção devem permanecer para que, juntos, possamos conter o avanço da proliferação do mosquito”, comenta a chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, Angelica Bimbato.