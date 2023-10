Votuporanga: Gatos são encontrados em estado de abandono em apartamento

O Vereador Chandelly Protetor recebeu a denúncia anônima e foi ao local averiguar. Os gatos estavam confinados em um quarto, sem alimentação e com acúmulo de fezes.

Na manhã desta sexta-feira, uma denúncia anônima levou o Vereador Chandelly Protetor a um triste caso de abandono de animais em um apartamento localizado no Jardim Baldissera, em Votuporanga.

Chandelly, recebeu a denúncia, acionou imediatamente a imobiliária, responsável pelo imóvel, que prontamente se dirigiu ao local devido à gravidade da situação. Ao chegar, constatou-se que os dois gatos estavam presos em um quarto, em estado de abandono, com acúmulo de fezes, mau-cheiro, sem alimentação, confinados e sem qualquer cuidado básico.

“Visando o bem-estar dos animais, entrei em contato com o Igor Pistilli do CPVA – Centro de Proteção da Vida Animal, que realizou o resgate e encaminhou os felinos para a Clínica Veterinária Municipal de Votuporanga-SP. Até o momento, não temos informações sobre o paradeiro das inquilinas responsáveis pelos gatos, porém consegui falar com elas pelo WhatsApp e uma jogava responsabilidade na outra. Mas, a responsabilidade é das duas, pois moravam juntas. Fui até o Plantão da Delegacia Civil e registrei um Boletim de Ocorrência e elas serão serão intimadas para prestar depoimento em um inquérito policial,” disse Chandelly

O CPVA, também responsabilizará as inquilinas com uma multa administrativa pelos maus-tratos e abandono dos gatos. Além disso, a Polícia Ambiental será acionada e apoiará em ações futuras relacionadas ao caso e, segundo informações, a imobiliária está aguardando a decisão de uma ação de despejo, pois ambas sairam do apartamento e não entregaram as chaves.

“Quando abrimos a porta do apartamento pensei que estava em um “lixão” de tanta sujeira, roupas jogadas no chão e um cheiro insuportàvel. Devido a isso que vizinhos fizeram a denúncia e fizeram muito bem.”

Apesar de não termos as informações necessárias para efetuar a prisão em flagrante das responsáveis pelo abandono, as mesmas serão enquadradas na lei federal 14.064/2020, que prevê uma pena de 2 a 5 anos de prisão para crimes de maus-tratos contra animais, de acordo com o entendimento do Ministério Público do Estado de São Paulo.

“Felizmente, os gatos abandonados já receberam alta do veterinário e foram acolhidos por uma nova família, que lhes proporcionará o cuidado e o amor que merecem. Esperamos que esse caso sirva como exemplo e conscientize as pessoas sobre a importância de tratar os animais de estimação com dignidade e respeito,” ressaltou o vereador

Ações como essa, além de serem cruéis e desumanas, configuram crime, e todos devem estar cientes de que a legislação será aplicada para garantir a proteção dos animais e a punição para os responsáveis por tais atos. É fundamental que casos de abandono sejam reportados para autoridades competentes, como forma de combater essa prática inaceitável e garantir que os animais tenham uma vida digna.

Na delegacia, Chandelly falou com o Delegado Dr. Thiago Silva e solicitou uma atenção especial neste caso e a resposta foi positiva.

Por Chandelly Protetor