Unidades do Sesi promovem Campanha do Agasalho 2022

Até 30 de junho, as Escolas Sesi e o Centro de Atividades – CAT Sesi da região de São José do Rio Preto arrecadarão roupas e cobertores

As unidades do Sesi da região de São José do Rio Preto iniciaram nesta segunda-feira (16/05), um grande mutirão para arrecadar roupas de frio, mantas e cobertores. As doações podem ser feitas até o dia 30 de junho.

Os pontos de coleta são as Escolas Sesi de Catanduva, José Bonifácio, Fernandópolis, Votuporanga e São José do Rio Preto, além do Centro de Atividades – CAT Sesi. Tudo que for arrecadado será destinado para entidades e instituições parceiras que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Já é uma tradição a Campanha do Agasalho do Sesi, que tem como principal objetivo ajudar a arrecadar agasalhos, cobertores, roupas e outros objetivos, para amenizar os efeitos do inverno na vida das pessoas que mais precisam. Contamos com a solidariedade da comunidade para fazer a diferença com o próximo”, explica Marcos Kapp, diretor regional do Sesi-SP.

Confira os endereços dos pontos de coleta na região:

São José do Rio Preto

Escola Sesi – Unidade Vila Elvira – Avenida: Duque de Caxias, nº 4.656 – Bairro: Vila Elvira

Escola Sesi – Unidade Jardim Conceição – Avenida: Abílio Appoloni, nº 500 – Bairro: Jardim Conceição

Centro de Atividades – CAT Sesi – Avenida: Duque de Caxias, nº 4.656 – Bairro: Vila Elvira

Catanduva

Escola Sesi – Rua: Ipiranga, nº 1.025 – Bairro: Parque Residencial Flamingo

José Bonifácio

Escola Sesi – Rua: Antônio Seron, nº 500 – Bairro: Jardim Alcy Sansone

Fernandópolis

Escola Sesi – Rua: Leôncio da Silva, nº 503 – Bairro: Cj. Hab. Emílio Mininel

Votuporanga

Escola Sesi – Rua: São Paulo, n° 1.820 – Bairro: Patrimônio Novo