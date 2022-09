Votuporanga Futsal Clube estreia no dia 12 na Copa AME

Esquadrão votuporanguense começa a caminhada no torneio em casa, no Ginásio Mário Covas, contra o Real Madruga, de Araçatuba/SP

Pouco mais de uma semana separa o Votuporanga Futsal Clube da estreia na Copa AME, no sub-17, uma das principais competições da modalidade no interior paulista, que ocorre no próximo dia 12 de setembro, às 21h, no Ginásio Mário Covas, na zona norte de Votuporanga/SP. Torneio segue até dezembro.

O Votuporanga Futsal Clube tem um elenco composto por 15 atletas e sob comando técnico de Lucas Henrique acerta os detalhes para pegar, logo de cara, um time considerado ‘cascudo’, o Real Madruga, de Araçatuba/SP.

Os treinos seguem de segunda e sexta, no próprio palco de estreia, e o treinador comentou. “Os meninos têm desempenhado bem o trabalho que a gente tem passado para eles, taticamente e coletivamente”, pontua o comandante.

O integrante da Comissão Técnica, Antonio Benjamim, falou sobre o primeiro adversário da esquadra votuporanguense. “A gente estreia em casa, contra o Real Madruga, um time muito tradicional no futsal e eu convido toda a população de Votuporanga para vir e torcer para o futsal de Votuporanga, time que estará defendendo as cores preto e branco de nossa cidade. Espero que o ginásio esteja lotado para que possamos já sair com uma vitória nesse primeiro compromisso.”

O representante da cidade na competição nasceu de um projeto que tem como fundamentos a inclusão social, a redução das desigualdades sociais, e o reconhecimento da modalidade esportiva como um grande potencial educativo.

E entre um treino e outro, os atletas e a comissão receberam recentemente a visita do meia Ricardinho, atleta de futebol, experiente, com passagens pelo CAV (Clube Atlético Votuporanguense), Barra-SC, Marília, Joinville, Ceará, Noroeste e Criciúma.

Por Jorge Honorio – Diário de Votuporanga