FALA, PRESIDENTE

“Estamos traçando planejamento e com conversas adiantadas com alguns treinadores para a montagem do elenco. Temos uma base boa e vamos priorizar a juventude novamente na próxima temporada, igual fizemos neste ano. Até a próxima semana, já teremos definido a comissão técnica e a data de apresentação”, disse o dirigente do CAV.

JOGOS A NOITE

Segundo o presidente da Alvinegra, a novidade no ano que vem fica por conta dos horários dos jogos, que serão disputados na Arena Plinio Marin, no período da noite. “Vamos jogar no período da noite, até porque deveremos finalmente ter a iluminação entregue junto ao poder público tornando-se uma realidade e uma razão a mais para o comparecimento do nosso torcedor incentivando o time “, na Arena, disse o dirigente do CAV.

No A3, deste ano, a Pantera terminou na sexta colocação com 22 pontos na primeira fase e avançando na competição, sendo eliminado posteriormente na segunda fase. Por: Agência Futebol Interior