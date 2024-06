Votuporanga estende campanha de vacinação contra poliomielite até o final de junho

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou nesta semana a prorrogação da campanha de vacinação contra a poliomielite. Inicialmente prevista para encerrar no último dia 14, a campanha agora continuará até o dia 30 de junho, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal no município.

A decisão de estender a campanha segue as diretrizes do Governo do Estado de São Paulo e visa assegurar que todas as crianças dentro do público-alvo sejam imunizadas contra essa doença infecciosa grave, causada pelo poliovírus.

As vacinas estão disponíveis em todos os Consultórios Municipais de Votuporanga, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O público-alvo da campanha são crianças de 1 a 4 anos de idade. Para as crianças menores de 1 ano, a situação vacinal será avaliada individualmente para iniciar ou completar a caderneta conforme a idade.

A poliomielite pode resultar em paralisia muscular irreversível, principalmente nos membros inferiores, e em casos mais severos, pode levar à morte. A vacinação é a maneira mais eficaz de prevenção contra essa doença.

Desde 2016, o esquema vacinal contra a poliomielite inclui três doses da vacina injetável (VIP) administradas aos dois, quatro e seis meses de idade, seguidas por duas doses de reforço com a vacina oral bivalente (VOP).

Para receber a vacina, os pais ou responsáveis devem comparecer ao posto de vacinação munidos do documento da criança, CPF, cartão SUS, comprovante de endereço e a carteira de vacinação de rotina.

Com a extensão da campanha até o final de junho, a Prefeitura de Votuporanga reforça o compromisso com a saúde pública e incentiva todos os pais e responsáveis a levarem suas crianças para receberem a vacina contra a poliomielite, garantindo assim a proteção de toda a comunidade.

* Com informações de VotuMais