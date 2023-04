Unifev abre inscrições para aprimoramento em nutrição clínica

Aprovado receberá bolsa-auxílio durante todo o curso; inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site unifev.edu.br/aprimoramentonutri

A Unifev está com inscrições abertas para uma vaga do Programa de Aprimoramento Profissional em Nutrição Clínica. Os interessados devem se inscrever de forma on-line pelo site unifev.edu.br/aprimoramentonutri até o dia 25 de abril. O edital completo pode ser acessado no mesmo link.

Os requisitos para participar do processo são: ser graduado em Nutrição, no máximo dois anos até a data da inscrição e possuir registro ou protocolo de registro no Conselho Regional de Nutrição de São Paulo (CRN-SP) na data de início das atividades.

O processo seletivo é composto por avaliação escrita, avaliação profissional e análise curricular. A relação dos candidatos inscritos será divulgada no dia 26 de abril, a partir das 17h, no site já citado.

O profissional aprovado receberá uma bolsa mensal do Centro Universitário de Votuporanga, no valor de R$ 1.600,00, que será creditado na conta bancária do bolsista no quinto dia útil de cada mês, seguindo as vigências da Unifev.

O aprovado terá acesso às seguintes áreas de atuação: avaliação nutricional, terapia nutricional, nutrição social e nutrição clínica.

Para a coordenadora do curso de Nutrição da Unifev, Profa. Ma. Letícia Barufi Fernandes, o programa é uma boa oportunidade para o enriquecimento do currículo. “O profissional que faz o aprimoramento é muito valorizado no mercado de trabalho. Além disso, a imersão é acompanhada pelo corpo docente responsável pelo nosso curso, aumentando, ainda mais, o conhecimento e a vivência da profissão”, afirmou.