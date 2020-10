Para tornar-se doadora de leite humano a mulher deve ser saudável, ter realizado todos os exames de pré-natal e estar amamentando seu bebê. Para se cadastrar é preciso apresentar os documentos pessoais e a carteira do pré-natal no Banco de Leite Humano de Votuporanga, localizado em nova sede, inaugurada em agosto deste ano, ao lado do Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na Rua Antônio Galera Lopes, nº 2.630. O telefone para mais informações é o 3421-9499.

A equipe da Unidade orienta as doadoras sobre a extração e armazenamento, oferece os frascos esterilizados e a bombinha extratora de leite. Semanalmente, um colaborador do Banco de Leite Humano busca o leite armazenado na residência da doadora.

De acordo com dados do BLH, neste ano, foram coletados 216 litros de leite, enquanto no ano passado foram 288. Todo o leite recebido pelo Banco de Leite é pasteurizado e posteriormente distribuído para os bebês da UTI Neonatal.

O leite materno é o alimento mais completo para os bebês e deve ser oferecido exclusivamente até o sexto mês de vida, por ser exatamente o que o sistema gastrointestinal está preparado para receber em sua fase inicial de formação.