Votuporanga está fora da Copinha em 2023

Sem representante dentro do campo, cidade também não será sede da competição de juniores que começa no dia 2 de janeiro e terá 128 equipes.

Votuporanga que fez sua melhor participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta temporada, em parceria com o Clube Atlético Votuporanguense, chegando até a terceira fase, inclusive, revelando atletas para o cenário profissional da modalidade, não estará entre os 128 times que disputarão o torneio em 2023. O anúncio foi feito pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta quinta-feira (3.out).

Sem representação dentro de campo, Votuporanga não pode ser sede da competição que será disputada entre 2 e 25 de janeiro, data do aniversário da capital paulista.

Nesta temporada, time da cidade encabeçou o Grupo 1 e ainda foi sede para Monte Azul-SP, Atlético-MT e Bahia. Até então, a última vez que Votuporanga havia sido sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi em 2019, quando se tornou casa do Grupo 11 para clubes como: CAV, Internacional-RS, Batatais-SP e Trem Desportivo Clube-AP. No entanto, dentro de campo, o esquadrão local atuaria em 2020, considerando que devido a pandemia da Covid-19 a FPF cancelou a edição 2021 da Copinha, desta forma, naquela oportunidade, no Grupo 9, o Cavinho ficou sediado em Tanabi/SP, juntamente com: Tanabi, Brasil de Pelotas-RS e Fortaleza-CE. Com campanha regular, clube não conseguiu avançar a terceira fase do torneio e caiu após perder para o Mirassol por 2 a 1.

Copinha 2023

As 128 equipes foram divididas em 32 grupos com quatro times. Os dois melhores de cada chave avançam à fase de mata-mata.

Após o anúncio dos grupos, o atacante Endrick, do Palmeiras, foi chamado ao palco para receber o prêmio de melhor jogador da edição de 2022, que teve o Verdão como campeão na decisão contra o Santos.

“A coisa essencial para você se tornar um grande jogador é ser uma pessoa humilde, não ficar com nariz empinado, é ter os pés no chão e fé. Agradecer pelo prêmio de Cria da Copinha, também ganhei o Prêmio Dener, que fico muito feliz. Via o Prass defendendo, o Ricardinho depois jogando a Copa do Mundo. Então só tenho a agradecer. Um grande abraço a todos vocês”, afirmou Endrick.

Veja abaixo os grupos e as sedes: