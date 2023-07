Votuporanga embarca para os Regionais com 16 modalidades

Mais de 200 atletas prometem medalhas nos Jogos Regionais 2023 de Rio Preto

Após dois anos sendo realizado de maneira diferente por conta da pandemia, em 2023, os Jogos Regionais voltam a ser disputados em cidades sedes nas oito regiões administrativas do Estado de São Paulo. Nesta segunda-feira (3/7), começam as competições da 6ª Região, que terá como sede a cidade de São José do Rio Preto, reunindo também municípios do entorno de Votuporanga, Fernandópolis e Araçatuba.

Votuporanga será representada por mais de 200 pessoas, entre atletas e comissão, em 16 modalidades: Atletismo masculino e feminino, Basquete masculino, Biribol masculino, Bocha masculino, Capoeira masculino e feminino, Ciclismo masculino e feminino, Futebol masculino e feminino, Futsal masculino, Ginástica Rítmica feminino, Judô masculino, Karatê masculino, Malha, Natação masculino e feminino, Tênis masculino, Tênis de Mesa masculino e feminino e Voleibol.

As equipes votuporanguenses de Basquete, Capoeira, Futebol, Natação e Malha serão as primeiras a participarem da competição. “Temos chances de medalhas em várias modalidades e nossos atletas se prepararam para esse momento. Estamos otimistas”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari.