Incentivar a prática esportiva, especialmente para as crianças, é uma das prioridades da Administração Municipal. A Prefeitura de Valentim Gentil, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Comunicação, retorna nesta semana com as atividades presenciais da escolinha de futebol. Promovidas no Estádio Municipal “Raphael Cavalin”, as aulas gratuitas são comandadas pelo Professor Baianinho.