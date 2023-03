Votuporanga contra o Aedes: 70 agentes de saúde trabalham neste sábado para orientar a população

Ação especial será nos bairros Palmeiras, Cecap, Vila América, Pozzobon e São Cosme que registram maior número de notificações

O trabalho de combate à dengue em Votuporanga segue de maneira intensificada. Neste sábado (4/3), será realizada mais uma edição do Votuporanga contra o Aedes aegypti. A ação especial reúne 70 agentes de saúde que percorrerão as residências nos bairros que têm registrado maiores números de notificações como, por exemplo, Palmeiras, Cecap, Vila América, Pozzobon e São Cosme. O trabalho será realizado das das 7h às 13h.

A intensificação se deve ao alto índice de densidade larvária no município (8.7), indicando risco de epidemia de casos de arbovirose e também considera a necessidade de eliminação de focos e criadouros dos vetores nessa época de chuvas e temperaturas elevadas, que favorecem a proliferação do mosquito. Dados atuais da Vigilância Epidemiológica registram 65 casos de dengue, desde o início do ano até o momento, e outros 355 estão em investigação.

Prevenção e cuidados

O trabalho de prevenção segue em andamento pela Prefeitura durante todo o ano, no entanto, é necessário também conscientização e colaboração da própria comunidade em adotar medidas de combate, como por exemplo, a limpeza de quintais e terrenos frequentemente.

As principais medidas de prevenção são:

– Deixar a caixa d’água bem fechada e realizar a limpeza regularmente;

– Retirar dos quintais objetos que acumulam água;

– Cuidar do lixo, mantendo materiais para reciclagem em saco fechado e em local coberto;

– Eliminar pratos de vaso de planta ou usar um pratinho que seja melhor ajustado ao vaso.

Ao apresentar os sinais e sintomas, como febre, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele, é importante procurar uma unidade básica de saúde para diagnóstico e tratamento adequados.