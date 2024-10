Votuporanga confirma a 12ª morte por dengue e se aproxima dos 11 mil casos

A secretaria municipal da Saúde de Votuporanga, confirmou o registro de mais uma morte por Dengue no município, a 12ª só neste ano. A vítima foi uma mulher, 62 anos, que faleceu no dia 24 de maio, mas só teve a causa confirmada agora após análises laboratoriais.

A vítima morava na região central do município e era portadora de outras comorbidades. Com a volta da chuva, o alerta em relação à doença voltou a ser disparado, principalmente após o relato de que pessoas sem outras doenças de base estão sendo internadas com complicações provocadas pela dengue.

Além disso, Votuporanga se aproxima da marca de 11 mil casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti só neste ano. De acordo com a última atualização do boletim epidemiológico, 10.901 votuporanguenses já contraíram a doença e há outros 299 casos em investigação. Além de disso, 16 casos de chikungunya já foram confirmados e outros seis estão em investigação.

A população em geral pode ajudar na luta contra a Dengue cuidando de suas casas e quintais. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti que se reproduz em água parada.

As pessoas podem ajudar eliminando recipientes que possam acumular água em suas casas e comunidades, como vasos de plantas, pneus velhos, recipientes de armazenamento e outros itens que possam se tornar locais de reprodução para os mosquitos. Manter quintais, pátios e áreas comuns limpas e bem cuidadas pode ajudar a reduzir os locais onde os mosquitos podem se reproduzir.

Além disso, é necessário limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do mosquito. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão. Jornal A Cidade