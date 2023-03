Encontro de AMEs: Votuporanga recepciona Assis

Visita possibilitou troca de experiências, com foco na qualidade e excelência em gestão ambulatorial

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga, que há anos tem o nível máximo da Organização Nacional de Acreditação (ONA) graças à preocupação com a qualidade do atendimento e envolvimento com a segurança do paciente, recepcionou representantes do AME de Assis no fim de fevereiro. Estiveram presentes os representantes de-Assis: Ana Karina Pascoarelli/Analista de RH; Dra. Ana Claudia Soares/Gerente Médico, Patrícia A. de Souza/Supervisora de Enfermagem, Natalia O. Martins Rocha/Analista de Qualidade e Guilherme Alves Medeiros/Analista de Controladoria, junto com alguns representantes de equipes de Votuporanga Eiko Endo/Analista de Qualidade, Angelica Bueno/Assistente de Qualidade, Lilian Antonelli/Analista de RH e Gisele Ribeiro/Gerente de RH.

Em busca de trocar experiências e expertises, a anfitriã gerente administrativa do AME Votuporanga, Marilza Cardi, deu as boas-vindas aos visitantes e apresentou o organograma do complexo Santa Casa. Atualmente, a unidade atende 53 municípios da região, com a população estimada em 500 mil habitantes.

Marilza deu detalhes também sobre o Sistema de Gestão da Qualidade. “Pensamos na implantação em 2013 como estratégia de gestão. Com o tempo, conseguimos várias certificações como ISO 9001 e acreditação ONA nível 3 em excelência, assegurando qualidade e segurança na assistência em todos os processos. Juntas, elas nos estimulam na melhoria contínua”, disse.

Atualmente, a gestão da qualidade é feita através de Documentos, de Notificação de Ocorrências (Incidentes ou falha de processos), Gestão de Riscos, Indicadores, Núcleo de Segurança do Paciente e Auditorias. “Objetivamos a maximização da eficiência operacional, com desenvolvimento da liderança por meio de gestão participativa, corresponsabilidade, transparência e disseminação de boas práticas”, complementou.

Marilza avaliou que o encontro foi positivo e agradeceu a visita. “Foi muito importante receber profissionais de outra unidade e falar sobre nossas experiências. Acompanhamos todo o desenvolvimento do AME de Assis e sua busca contínua por qualidade e segurança dos processos. Sem dúvidas, pudemos trocar informações relevantes, agregando ainda mais a assistência dos dois ambulatórios”, finalizou.

O AME Votuporanga tem como visão ser referência na assistência especializada, aprimorando a integração e interação com a rede de atenção à saúde e mantendo a excelência em qualidade de gestão.