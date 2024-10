Evento foi realizado de 14 a 17 de outubro e destacou práticas acadêmicas para profissionais da educação

Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro e ao Dia dos Professores, comemorado em 15 de outubro, o curso de Pedagogia da Unifev realizou a I Semana do Educador: Docência, Infância e Ludicidade, entre os dias 14 e 17 de outubro. O evento, divido em quatro noites, foi cuidadosamente planejado para destacar a importância do lúdico no desenvolvimento das crianças, com palestras e atividades práticas voltadas para acadêmicos e profissionais da área da educação.

O coordenador do curso de Pedagogia, Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio, destacou a importância da iniciativa: “A primeira Semana do Educador foi planejada em alusão ao Dia dos Professores e ao Dia das Crianças. Organizamos quatro noites de atividades focadas na importância do lúdico para o desenvolvimento infantil, com a participação de egressos do curso de Pedagogia da Unifev, professores do Colégio Unifev, e vamos encerrar com uma exposição de brinquedos pedagógicos. Os alunos ficaram muito satisfeitos com o que foi compartilhado, e tivemos a oportunidade de trazer outros olhares e vozes para contribuir com a formação deles”.

O evento contou com a presença do presidente da FEV – Fundação Educacional de Votuporanga, Celso Penha Vasconcelos, e do reitor da Unifev, o professor doutor Osvaldo Gastaldon. Entre os temas abordados vivências com brincadeiras lúdicas, contraturno na educação infantil, práticas pedagógicas no Colégio Unifev, e uma exposição de brinquedos pedagógicos.

Osvaldo Gastaldon destacou a relevância de atividades que ampliem as perspectivas educacionais: “É importante que tenhamos essa visão de trabalhar elementos que contribuam para que a educação realmente se desenvolva, cresça e inclua novas perspectivas. Esses momentos são valiosos para a formação dos nossos futuros professores”.

O presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, também marcou presença no evento e reafirmou o compromisso com a melhoria contínua da qualidade de ensino na Unifev: “A meta é uma só em uma instituição de ensino: a melhoria da qualidade de ensino. Vocês estão aqui para aprender, os professores para ensinar e a instituição para dar a estrutura para que isso aconteça”, ressaltou.