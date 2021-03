Montagem do Hospital de Campanha de Votuporanga segue em ritmo acelerado

Neste momento, os trabalhos estão na fase de conclusão da cobertura e do piso, início das instalações elétricas para posterior montagem dos leitos

O prefeito Jorge Seba visitou, nesta manhã, as obras do Hospital de Campanha que abrigará 23 leitos de suporte com respiradores, ampliando o atendimento a pacientes com Covid-19. Na ocasião, Seba estava acompanhado do vice-prefeito, Cabo Valter, da secretária da Saúde, Ivonete Félix, e do secretário executivo do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, o médico Chaudes Ferreira da Silva Júnior.

Desde o anúncio da instalação do Hospital de Campanha, as equipes envolvidas na obra têm trabalhado diariamente para concluir a estrutura o mais rápido possível. Neste momento, os trabalhos estão na fase de conclusão da cobertura e do piso; início das instalações elétricas para posterior montagem dos leitos. A meta é concluir a estrutura até o fim desta semana.

O prefeito ressaltou a importância da área escolhida para receber esta obra. “Essa possibilidade de estarmos em uma área ao lado da Santa Casa favorece na logística que é ideal para apoio médico e de insumos como oxigênio”, disse Seba.

A secretária da Saúde explicou que após a transferência dos pacientes da UPA para o Hospital de Campanha, a Unidade de Pronto Atendimento e a tenda montada ao lado continuarão com os atendimentos ambulatoriais aos pacientes com sintomas gripais. “A UPA continuará atendendo pacientes em estado leve e moderado. Os pacientes que precisarem de leitos com ventilação mecânica, que são os respiradores, serão transferidos para o Hospital de Campanha até conseguirem vaga em UTI pelo sistema Cross”.

Parceria com iniciativa privada

O prefeito Jorge Seba conseguiu unir empresários da iniciativa privada para colaborar com a instalação da estrutura. “É Votuporanga unida para ajudar na melhoria do atendimento da população. Precisamos manter essa união para vencermos a batalha contra a Coronavírus.”

O vice-prefeito Cabo Valter destacou que todas essas ações são fundamentais para combater a disseminação da doença, mas que toda a população precisa ter consciência de seu papel nessa luta. “É importante sempre trazer na memória da nossa população a necessidade do uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social e, o mais importante, estamos próximos de um final de semana prolongado, evitem festas, aglomeração, amem suas famílias e não as coloque em risco”.