Votuporanga confirma 8º morte por dengue e passa dos 5100 casos em 2024

A situação da epidemia de dengue em Votuporanga é preocupante. Em 2024, o município registra o maior número de óbitos por dengue no país, com oito mortes confirmadas. Além disso, já foram registrados mais de 5100 casos positivos da doença nos primeiros seis meses do ano.

Os dados mais recentes foram divulgados no boletim da Secretaria Municipal da Saúde, disponível no site votuporanga.sp.gov.br. De janeiro até agora, houve 5121 casos confirmados de dengue, e outros 3307 estão em investigação. Entre os casos confirmados, 11 são do tipo DENV3. A cidade também registrou 11 casos positivos de Chikungunya, com cinco suspeitos e sem óbitos.

Para comparação, em 2023, Votuporanga teve 1107 casos positivos de dengue, sendo 12 do tipo DENV3, e nenhuma morte, segundo a Secretaria da Saúde.

A Prefeitura de Votuporanga continua a implementar medidas de combate à doença. A Secretaria da Saúde realiza o projeto “Votuporanga contra o Aedes Aegypti”, que inclui mutirões e nebulização veicular nos bairros da Estação, Monte Alto e Palmeiras I e II. Essas ações visam eliminar o mosquito transmissor das arboviroses, que além da dengue, incluem Zika e Chikungunya. A Vigilância Ambiental reforça a importância de a população permitir a entrada dos agentes de saúde em suas casas para ajudar a reduzir a propagação da doença.