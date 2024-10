Acidente aconteceu no domingo (20) e menino ficou internado por três dias. Segundo a mãe, ele ficou sem oxigênio por 50 minutos.

À polícia, a mãe, que é técnica em enfermagem, disse que houve demora no socorro ao filho e afirmou que o clube não disponibilizava de uma equipe de profissionais qualificados para o atendimento. Ele foi atendido por salva-vidas do parque.

, o parque lamentou a morte da criança e informou, por meio de nota, que todas as medidas de segurança foram tomadas de acordo com os protocolos.

“Nossa equipe de salva-vidas prestou atendimento imediato, e a ambulância foi acionada prontamente para conduzi-lo ao hospital. Reiteramos nosso compromisso com a segurança de nossos visitantes e estamos colaborando com as autoridades para esclarecer todos os fatos”.

O

também entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que informou que a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Barretos instaurou um inquérito para apurar todas as circunstâncias do caso.