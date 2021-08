Sábado terá comércio aberto até 18 horas em Votuporanga

Campanha do Dia dos Pais em Votuporanga terá sorteio de moto e vales-compras

Para aproveitar as oportunidades de vendas provocadas pelo Dia dos Pais, a Associação Comercial de Votuporanga – ACV fez mudanças no horário de abertura das lojas aos sábados. Tradicionalmente, o horário estendido é praticado no segundo sábado do mês, mas em agosto a entidade antecipou a abertura do dia 14 para dia 7 de agosto. Portanto, comércio aberto das 9h às 18h neste sábado e até 13 horas no dia 14 de agosto. Os demais dias seguem os horários normais de abertura.

O Dia dos Pais é festejado no domingo, 8 de agosto, e a entidade prevê um incremento de 10% nas vendas. Para colaborar com essa movimentação, foi lançada a campanha “Onde tem amor, tem presente”, que sorteará uma moto Honda Start 160 e mais 10 vales-compras no valor de R$ 500,00. “Votuporanga é referência regional no comércio para diversos municípios vizinhos. Estamos com boas expectativas neste período, já que nossas lojas oferecem ótimos preços e produtos variados”, destaca Carlos Eduardo Ramalho Matta, presidente da entidade.

Os cupons começaram a ser distribuídos nesta segunda (2/8) e seguem até 14 de agosto por todas as lojas associadas. O sorteio será realizado no dia 17 de agosto. Os comerciários responsáveis pelas vendas dos clientes contemplados receberão R$ 150,00 cada.