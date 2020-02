Votuporanguense agente de Elite da PF será homenageado na Assembleia Legislativa de SP

Danilo Campetti receberá o ‘Colar de Honra ao Mérito’ nesta sexta-feira (14). Na oportunidade, Campetti e outros dois agentes da Polícia Federal serão homenageados pela atuação que frustrou a tentativa de assassinato do Presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha presidencial, quando o então presidenciável foi atacado à faca, em Juiz de Fora/MG.

O votuporanguense Danilo Campetti, agente especial da Polícia Federal, vai ser homenageado na Assembleia de São Paulo nesta sexta-feira (14).

A iniciativa do deputado Danilo Balas concede ao policial o ‘Colar de Honra ao Mérito Legislativo’. Campetti e outros dois agentes da PF serão homenageados pela atuação que frustrou a tentativa de assassinato do Presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha presidencial, quando Bolsonaro foi atacado a facada, em 2018.

O agente também já foi homenageado pelos vereadores de Votuporanga/SP. O policial integra um esquadrão de elite da PF e já atuou em missões internacionais, além ações nacionais de repercussão que resultaram em prisões de políticos e em investigações expressivas com combate à criminalidade.

No currículo de Campetti também está a segurança de ex-presidentes e integrantes do alto escalão do governo, como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Após o atentado, o agente atuou tanto no socorro quanto diretamente junto à família Bolsonaro durante o tratamento médico.

O votuporanguense recebeu outras homenagens pelo trabalho realizado de diversos órgãos em várias cidades. A entrega da honraria será às 20 horas da sexta-feira (14), no auditório da Assembleia Estadual. O colar é a maior honraria oferecida pela Alesp, entregue somente para pessoas que se destacaram e contribuíram para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Estado de São Paulo.

FONTE: Informações | votuporangatudo.com.br