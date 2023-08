Votu 86 anos: Prefeitura inaugura CAPS Infantil neste sábado

Com um investimento de cerca de R$ 500 mil, proveniente de recursos próprios, o CAPS i será o primeiro da região de saúde, composta por 17 municípios

Em continuidade ao calendário das comemorações alusivas aos 86 anos de Votuporanga, a Prefeitura vai inaugurar mais um importante e inovador espaço para a saúde para o município neste sábado (5/8). Desta vez, a esperada unidade do CAPS Infantil que recebe o nome Dr. Miguel Zeitune Leão, para tratamento de crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas.

A cerimônia será voltada com respeito a neurodiversidade, com ausência de equipamentos de som e palmas, por exemplo.

O CAPSi de Votuporanga é o único de toda a região, sendo o mais próximo localizado na cidade de São José do Rio Preto. Nesta área de saúde mental, a Secretaria da Saúde de Votuporanga já atua com o CAPS II, CAPS AD (Álcool e outras drogas) e o Ambulatório de Saúde Mental.

CAPS i

Em Votuporanga, cerca de 200 crianças e adolescentes devem ser beneficiados com a unidade de atendimento especializado. Atualmente, esse público recebe acompanhamento psiquiátrico ou psicológico através do Ambulatório de Saúde Mental.

“Nos reunimos com diversas mães de crianças com autismo e outros transtornos e entendemos que o Poder Público precisava fazer mais, buscamos melhorias constantes nos serviços prestados à nossa população e é com muita alegria que vamos entregar mais um espaço que vai beneficiar as pessoas que necessitam deste atendimento,” disse o prefeito Jorge Seba.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, aponta que o investimento é um grande avanço para o município no atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais. “Com o CAPS i teremos condições de realizar acompanhamento com crianças e adolescentes que apresentarem quadros de depressão, hiperatividade, autismo, transtorno obsessivo compulsivo, entre outros”.

A unidade terá equipe especializada composta por médico psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fonoaudiólogo, educador físico e profissionais de nível médio. Os atendimentos serão realizados em grupo e individuais.

Homenageado

O projeto de lei que dá nome ao CAPSi é de autoria do vereador Chandelly Protetor. Dr. Miguel nasceu em 1936, natural de Minas Gerais, mas escolheu ser votuporanguense. Viveu e construiu a sua vida aqui por sessenta anos.

Se formou pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) e exerceu por 56 anos essa respeitada profissão. Entre as especialidades, escolheu cuidar da saúde psicológica das pessoas. Era especialista em Medicina do Tráfego e Psiquiatria, sendo referência regional no atendimento psiquiátrico.

Foi médico voluntário da Associação Atlética Votuporanguense e membro fundador do Clube dos 40, onde foi o segundo presidente da história do clube. Dr. Miguel também foi vice-prefeito de Pontes Gestal.

Dr. Miguel trabalhou, ainda, no antigo Ambulatório Regional de Especialidades e na Prefeitura, onde só parou quando precisou se aposentar ao completar os 70 anos de idade. Atuou no judiciário, foi médico e presidente da APAE por nove anos, trabalhou no sistema prisional do estado do Mato Grosso; ocupou cargos políticos e de classes que representavam a medicina no Estado de São Paulo e em todo País, além de ter sido voluntário no Centro Espírita Bezerra de Menezes.

A sua carreira profissional também esteve ligada com a infância e a juventude. Foi sócio da Associação de Psiquiatria e Psicologia da Infância e da Adolescência do Rio de Janeiro, além de membro fundador da Associação de Psiquiatria e Psicologia da Infância e da Adolescência de São Paulo. Sócio da Associação Brasileira para o estudo científico de Neuropsiquiatria Infantil.

Serviço

CAPSi Dr. Miguel Zeitune Leão

Av. República do Líbano, nº 1885, anexo à Casa da Criança

Inauguração será neste sábado (5/8), às 9h