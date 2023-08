Votuporanga mantém saldo positivo de geração de empregos no primeiro semestre

Mês de junho foi recorde na abertura de empresas e geração de empregos

Os números de geração de emprego em Votuporanga relativos ao primeiro semestre de 2023 confirmaram a estabilidade econômica do município, uma vez que manteve a tendência positiva, com mais admissões do que demissões, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.

De acordo com dados levantados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o mês de junho foi recorde na abertura de empresas e geração de empregos, foram 1031 contratações contra 980 demissões, no que resultou em um saldo positivo de 51 vagas.

“São dados que nos trazem uma perspectiva otimista e nos mostram que o munícipio está no caminho certo”, disse o secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza.