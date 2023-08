Agentes penitenciários de Paulo de Faria treinam uso de cães farejadores nas cadeias

Os cachorros são treinados para procurar drogas escondidas em celas

Agentes penitenciários de Paulo de Faria participaram de um treinamento especial de uso de cães farejadores em unidades prisionais. A capacitação foi ministrada para 65 funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

Neste treinamento, realizado na Penitenciária de Paraguaçu Paulista, que ocorreu de 17 a 19 de julho, foram utilizados 30 cães farejadores. Os cachorros são treinados para localizar drogas escondidas em celas nas unidades prisionais.

Os agentes receberam instruções como “Princípios do Aprendizado”, “Manejo de filhotes”, “Ambientação, sociabilização, apresentação de odores, formação, indicação e transições de ambientes”.

A capacitação contou com apoio de integrantes do canil do 8º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep), de Presidente Prudente.

