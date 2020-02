Vítimas de acidente entre carro e motocicleta são transferidas para o Hospital de Base

V.S.D., de 51 anos e B.S., de 38 anos, foram transferidos ainda nesta terça-feira (25); colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Prestes Maia com a Rua Alvim Algarve, no bairro Da Estação, na zona sul de Votuporanga/SP.

No final da manhã desta terça-feira (26), um grave acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da Avenida Prestes Maia com a Rua Alvim Algarve, no bairro Da Estação, na zona sul de Votuporanga/SP, envolvendo uma motocicleta ocupada por uma dupla e um carro.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos, a motocicleta trafegava pela referida avenida, quando foi “colhida” pelo veículo que cruzava pela rua. Com a força do impacto, ambos os ocupantes da motocicleta foram lançados ao solo, sofrendo ferimentos graves, sendo socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o pronto socorro da Santa Casa.

Nesta quarta-feira (26), em nota, o centro médico informou que “V.S.D., de 51 anos e B.S., de 38 anos, foram transferidos para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP ainda na data de ontem.”

O Votunews tenta atualizar o estado de saúde das vítimas, mas não obteve êxito até a publicação desta reportagem.