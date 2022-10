VÍTIMA DE TRAUMATISMO CRANIANO AGRADECE ATENDIMENTO DO SAMU: “EU SOBREVIVI”

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma vítima de um acidente doméstico surpreendeu toda a equipe do SAMU na tarde desta quarta-feira, dia 19, após ficar 15 dias internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Depois de ganhar uma segunda chance, Carlos Henrique da Silva, 57 anos, fez questão de agradecer a técnica de enfermagem Érica, socorrista que lhe atendeu no dia do acidente, juntamente com o bombeiro De Lima.

O encontro da vítima com a socorrista foi à sede do Samu em Fernandópolis e o fato registrado pelos amigos que estavam presente. Carlos foi demostrar a gratidão com a vida dele no dia 26 de agosto, quando o fato aconteceu.

Ao tentar realizar um reparo no telhado da casa, depois de um dia chuvoso, Carlos sofreu uma queda e foi diagnosticado com traumatismo craniano, otorragia – sangramento no ouvido – ficando totalmente desacordado.