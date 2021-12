Acusado do crime foi preso em flagrante; segundo a polícia, ele tem passagens por roubo, furto, homicídio e tráfico de drogas

A Polícia Militar de Araçatuba (SP) prendeu em flagrante na manhã desta quinta-feira (9), um pedreiro de 35 anos, acusado de agredir a companheira dele, uma cabeleireira de 32 anos. Segundo o que foi informado pela polícia, ela telefonou para o 190 e pediu para fazer o cabelo, o que levantou suspeitas dos policiais que fizeram o atendimento.

O caso aconteceu por volta das 8h, na rua José Teodoro de Lima, no bairro São João. Após receber a ligação da vítima, a Polícia Militar encaminhou uma equipe ao local para averiguar o que estava acontecendo.

Segundo a PM, ao chegarem na residência os policiais foram abordados pela cabeleireira, que saiu correndo em direção à viatura, gritando e dizendo que havia sido agredida e ameaçada de morte pelo companheiro dela.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, ao ser abordado, o investigado confirmou que havia discutido com a companheira e a agredido. Ela teria hematomas no rosto e foi levada para o pronto-socorro municipal para atendimento médico.

Preso

Após ser liberada, ela foi levada para a delegacia, onde o pedreiro também foi apresentado para o registro da ocorrência. No boletim de ocorrência consta que ao ser apresentada na delegacia, a mulher não apresentava marcas de ferimentos pelo corpo.

Ela relatou que foi ameaçada de morte pelo companheiro, que teria pego uma barra de ferro para agredi-la, a empurrou e fez xingamentos.

Negou

Já em depoimento o investigado negou as agressões, alegando que a companheira dele queria sair para a rua para ingerir bebida alcoólica. Como ele não teria deixado, ela teria se irritado e telefonado para a polícia.

Durante pesquisa na documentação do pedreiro foi constatado que ele registra antecedentes criminais por roubo, furto, homicídio e tráfico de drogas. O delegado que presidiu a ocorrência decidiu pela prisão em flagrante por lesão corporal, ameaça, violência doméstica, vias de fato e injúria. Após ser ouvido ele permaneceu à disposição da Justiça.

