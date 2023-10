Morador de Jales é preso por tráfico de drogas em Santa Albertina

Durante o patrulhamento pela cidade de Santa Albertina, policiais militares notaram uma atividade suspeita em frente a uma casa que havia sido denunciada ao Ministério Público por envolvimento com tráfico de drogas.

Uma motocicleta estacionou no local com um motorista e um passageiro. Ao avistar a equipe policial, o passageiro entrou bruscamente na residência, enquanto o motorista foi abordado. Nada ilegal foi encontrado com o motorista, que informou ser um mototaxista na cidade de Jales e estar fazendo uma viagem a pedido do passageiro.

Minutos depois, o passageiro voltou, tentando demonstrar que não tinha nada ilícito consigo, e começou a se justificar, alegando estar ali apenas para o noivado de um amigo, que também tinha denúncias de envolvimento com tráfico de drogas.

Como nada de ilegal foi encontrado naquele momento, a abordagem foi encerrada e ambos foram liberados. No entanto, devido à suspeita de tráfico de drogas, os policiais aumentaram a patrulha na cidade, especialmente na saída para Jales.

E essa ação possibilitou que eles se deparassem novamente com a mesma motocicleta, desta vez com comportamentos suspeitos. Foi realizada uma nova abordagem policial, e nada de ilícito foi encontrado com o motorista. Já o passageiro entregou seus pertences (celular, um maço de cigarros e duas notas de R$ 7,00) e revirou os bolsos da bermuda que usava. Contudo, os policiais decidiram continuar a abordagem, momento em que o abordado demonstrou uma leve resistência.

Foi então encontrada, debaixo do seu braço esquerdo, uma embalagem plástica transparente contendo uma substância suspeita de ser crack. O criminoso, amplamente conhecido no meio policial por seu envolvimento com o crime e possível associação com uma facção criminosa, foi preso em flagrante. O flagrante foi registrado pela delegacia, e o criminoso permanece detido, assim como os objetos apreendidos.

