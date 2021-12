Adolescente de 12 anos é chicoteado com cordas em Jales

Uma equipe de profissionais de uma escola de Jales, ao perceber o comportamento diferente de um aluno, constatou lesões no corpo do garoto provocadas por chicoteadas.

Após as conversas no ambiente escolar, que foi fundamental para identificação deste caso, o Conselho Tutelar Municipal foi acionado afim de compreender a situação e prestar assistência ao adolescente de 12 anos. O Conselho encaminhou o caso para a Delegacia de Polícia e registrou um Boletim de Ocorrência envolvendo maus-tratos e ameaça contra a vítima.

O órgão deve acompanhar a situação, que configura violação de direitos de crianças e adolescentes. As agressões físicas, com chicoteadas com uma corda, foram percebidas devido as marcas que estavam na pele do adolescente. As lesões psicológicas e a saúde do garoto também devem seguir sendo acompanhadas pelo Conselho e por profissionais.