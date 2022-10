Segundo familiares, no último dia 14, uma sexta-feira, Letícia saiu sozinha de casa para buscar um lanche. Ela chegou a pegá-lo, mas não voltou para casa.

Os familiares foram informados sobre o acidente com a vítima e descobriram que ela estava com o ex-namorado, que pilotava a moto. O rapaz, segundo a família de Letícia, foi até um hospital, mas foi liberado em seguida, sem nenhum ferimento grave. Ainda segundo a família, nenhum boletim de ocorrência foi registrado sobre o acidente.

O acidente teria acontecido por volta das 22h e ela deu entrada no HB de Rio Preto às 23h39. Letícia ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave com traumatismo craniano. No último domingo, 23, foi constatada a morte cerebral.