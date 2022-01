Vítima de acidente de moto é internada, pega Covid e morre

Um pintor de paredes, de 56 anos, que residia em Bady Bassitt, morreu às 2h05 desta quarta-feira, 26, no Hospital de Base de Rio Preto, onde deu entrada no último dia 13, após se envolver em acidente entre carro e motocicleta. O paciente, segundo boletim de ocorrência registrado na Central de Flagrantes, testou positivo para a Covid-19 durante internação.

De acordo com o HB, a vítima apresentava politrauma, com fratura da face e coluna torácica e, no dia 14, teve distensão abdominal e piora da função renal.

Com evolução do quadro com desconforto respiratório, foi realizado teste, no dia 20, para o novo coronavírus, que resultou positivo.

O homem foi transferido para a UTI, onde teve sete paradas cardiorrespiratórias, na madrugada de hoje, e não resistiu.

Atestado de óbito apresentado no Plantão traz como causas da morte do paciente politrauma acidental e síndrome respiratória aguda causada por Covid-19.

Dhoje Interior