URGENTE: beneficiado por `saidinha´ é preso em Votuporanga

Durante patrulhamento da equipe de FORÇA TÁTICA por Votuporanga combatendo o tráfico de drogas e outros crimes, quando a equipe se deparou com M.S.M. (37 anos) pela Rua Amélio João Gossn cruzamento com a Rua Doutor Joaquim Franco Garcia, próximo a um ponto de tráfico de drogas, que ao perceber a aproximação policial tentou fuga correndo a pé, que dê imediato foi acompanhado, sendo alcançado pela Avenida Conde Francisco Matarazzo, ás margens da Favela do Matarazzo.

Diante da situação, ele foi preso novamente, sendo escoltado até o Centro de Detenção Provisório de Riolândia, por onde permaneceu preso, e agora sem direto as ‘saidinhas’.