Polícia Federal realiza operação contra crimes sexuais infantojuvenis em Votuporanga

Na manhã desta quarta-feira, 25 de setembro de 2024, a Polícia Federal deflagrou a Operação “TERABYTE”, com o objetivo de identificar e prender criminosos que atuam principalmente na internet, armazenando e compartilhando material de abuso sexual infantojuvenil. A operação conta com a colaboração das Polícias Civis dos estados envolvidos.

Durante a operação, foram cumpridos 141 mandados de busca e apreensão em todo o Brasil, sob a coordenação da Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil (CCASI/CGCIBER/DCIBER/PF), mobilizando 750 policiais. A Polícia Federal recebeu ainda apoio da Agência de Investigação Interna dos Estados Unidos (Homeland Security Investigations – HSI).

Em Votuporanga, policiais federais de Jales cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de um investigado, visando apreender celulares, computadores e mídias que possam conter vídeos ou imagens relacionadas a crimes de exploração e abuso sexual infantojuvenil. Um celular foi apreendido e será enviado ao setor técnico-científico da Polícia Federal para perícia.

A investigação busca esclarecer a prática do crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que criminaliza a posse e o armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, com pena máxima de 4 anos de reclusão e multa. Com a nova Lei 14.811, de 12 de janeiro de 2024, este crime passou a ser considerado hediondo.

No Estado de São Paulo, além de Jales, foram cumpridos outros 21 mandados em municípios como São Paulo, Campinas, Sorocaba, e Ribeirão Preto.

Entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, a Polícia Federal já cumpriu 1.291 mandados de prisão de abusadores sexuais pendentes, demonstrando seu comprometimento no combate a esses delitos.

A Polícia Federal reforça a importância de os pais e responsáveis monitorarem e orientarem seus filhos no ambiente virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é essencial para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes.