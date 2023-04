No dia 23 de abril, por volta das 06h44, por determinação do comandante do Pelotão de Miguelópolis, o 1º sargento Divino, a equipe de policiais militares que assumiu o horário de trabalho se deslocou até a fazenda Santa Paula, para realizar diligências.

Os policiais acompanharam os rastros que acabaram no asfalto (vicinal Córrego do Atalho), onde não seria possível mais saber o destino do maquinário. No entanto, os policiais militares continuaram as diligências até que nas proximidades, a equipe se deparou com um proprietário de Fazenda, que afirmou ter visto um Trator com seu drone. O fazendeiro indicou aos policiais o local que poderia estar o maquinário. Os policiais foram até o local e acabaram localizando o Trator Massey Ferguson, modelo 275.