Vítima de acidente com ônibus de Fernandópolis é identificada

Um acidente envolvendo um ônibus da Secretaria de Saúde do município de Fernandópolis deixou 19 pessoas levemente feridas, algumas atendidas por unidades de resgate no local dos fatos e outras encaminhadas à UPA e Santa Casa de Votuporanga.

A vítima grave, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Votuporanga, e ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

No local, morreu uma mulher de 62 anos, moradora na zona rural no distrito de Brasitânia, em Fernandópolis. Vera Lúcia Vieira Serrano estava sentada na poltrona onde a colisão foi mais profunda.

O ACIDENTE

Segundo informações das autoridades, o ônibus seguia no sentido Cosmorama/Votuporanga quando foi fechado por um caminhão. O motorista tentou evitar a colisão, mas acabou batendo contra outra carreta que estava estacionada no acostamento da rodovia Euclides da Cunha.

Após perder o controle da direção do ônibus, quase bateu em uma barraca de suco e frutas e parou em algumas árvores. Um dos pneus se soltou e também provocou estragos na barraca.

Rapidamente, unidades de resgate e Corpo de Bombeiros foram acionados para retirar as vítimas que ainda estavam no interior do veículo.

O prefeito André Pessuto e assessores estiveram no local para dar suporte às vítimas. Os pacientes que foram atendidos no local e liberados pelos paramédicos foram colocados em Vans com destino a Fernandópolis.

Outros veículos da Saúde também se deslocaram para Votuporanga e, assim que as vítimas foram sendo liberadas da UPA, todas foram alocadas nos carros.