Ainda de acordo com Ricardo Rodrigues, o gerente da agência bancária estranhou as transações e ligou para a filha da vítima.

O homem fingiu estar passando mal e disse que tinha ganho R$ 10 milhões, mas que não poderia sacar o dinheiro por conta da religião. Em seguida, a mulher se aproximou, disse que era advogada e se colocou à disposição para ajudar. “Como são estelionatários, eles usam da boa fé e da vontade das pessoas de ajudar o próximo para aplicar golpes. A idosa se condoeu com a história e se prontificou a ajudar. Eles foram ao banco e fizeram duas transferências de R$ 200 mil cada uma”, disse.

“A filha, imediatamente, nos procurou e conseguimos evitar o golpe. Era uma senhora de idade que, normalmente, fazia pequenas transações bancárias. Naquele dia, ela disse que estaria fazendo um negócio com um imóvel e fez duas transferências”, disse. Além do casal, uma mulher suspeita de emprestar uma conta bancária para os golpistas depositarem o valor obtido com a idosa foi presa em Guarapari (ES).